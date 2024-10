Prepara biscotti con droga e li offre alla mamma per colazione: lei ricoverata e 17enne arrestato La donna si è sentita male dopo averne mangiati due inconsapevole degli ingredienti. A seguito del ricovero a Trapani, i carabinieri hanno trovato in casa del 17enne diverse sostanze stupefacenti e lo hanno arrestato. Il ragazzo collocato in comunità dal giudice. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Forse pensava di deliziare la madre con una preparazione casalinga di biscotti speciali fatti con le sue mani in casa ma quando la donna si è sentita male, dopo averli mangiati a colazione, per lui sono scattati i guai e un arresto per droga. Protagonista della vicenda una giovane siciliano di 17 anni arrestato dai carabinieri di Trapani dopo l’allerta lanciata dall’ospedale in cui la madre è stata ricoverata.

Il giovane infatti aveva preparato i biscotti con un ingrediente speciale, una droga di cui aveva larga disponibilità in casa. La vicenda scoperta quando la donna si è presentata all'ospedale Sant'Antonio di Trapani in preda a forti dolori, raccontando che poco prima aveva mangiato due biscotti preparati dal figlio in casa.

Dai controlli è emerso così che il ragazzo aveva offerto alla madre dei biscotti fatti con sostanza stupefacente per la colazione. La donna, inconsapevole degli ingredienti utilizzati dal figlio, ne aveva mangiati due, ma poco dopo si era sentita così male da dover ricorrere al pronto soccorso e al ricovero ospedaliero

Inevitabile la segnalazione alle forze dell’ordine da parte dei medici e la conseguente perquisizione domiciliare a carico del giovane nell’abitazione di San Vito lo Capo, sempre nel Trapanese. Nel corso della perquisizione, i militari dell’arma hanno rinvenuto in casa due involucri di hashish per complessivi 750 grammi, 40 dosi di ketamina (per un peso di 16 grammi), 220 di marijuana, oltre duemila euro in contanti e vari sacchetti di ‘biscotti stupefacenti' appena sfornati.

Per il ragazzo è scattato così l’arresto immediato. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice in udienza che ha disposto per il diciassettenne la misura alternativa del collocamento in comunità di recupero come custodia cautelare.