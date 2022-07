Prende la rincorsa con l’auto e si getta nel lago di Garda: muore suicida a 81 anni L’anziano si sarebbe deliberatamente lanciato con la propria vettura nelle acque del Benaco, a Garda. Il mezzo recuperato dai vigili del fuoco tra la folla di turisti.

A cura di Biagio Chiariello

Si è buttato con l’auto nelle acque del lago di Garda nella serata di giovedì a Garda, sulla sponda veronese del Benaco. Un gesto intenzionale quello che ha visto vittima un 81enne di Caprino Veronese, O.M., già titolare dell’autoscuola del paese, che due notti fa è salito a bordo della sua piccola Citroen bianca e si lanciato a gran velocità lungo il molo di attracco dei battelli, facendo un volo di venti metri ed inabissandosi poi ad una profondità di 12 metri. Quando i soccorsi sono intervenuti, era già tardi.

L'allarme lanciato dal passante

È stato un passante, dopo aver sentito il forte tonfo dell’auto che cadeva in acqua e visto fari del mezzo ancora accesi mentre stava sprofondando, a dare l'allarme. Erano le 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco sommozzatori che hanno recuperato il mezzo, a bordo del quale si trovava l’anziano, oramai senza vita. Le operazioni di recupero del mezzo, invece, sono andate avanti tutta mattina, fino a circa mezzogiorno.

Folla di turisti ad assistere alle operazioni dei pompieri

Diversi i curiosi, anche turisti in vista sul lago di Garda per il fine settimana, rimasti a guardare l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero dell’auto. Gli agenti della polizia locale hanno dovuto “isolare” il lungolago dove si stavano svolgendo le operazioni per l’affollamento di gente.

L'anziano uomo si è suicidato

Restano ignoti i motivi che hanno spinto l'81enne a togliersi la vita. L'anziano non avrebbe lasciato alcun biglietto o messaggio per dare una spiegazione al suo estremo gesto.