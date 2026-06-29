Nel lago di Garda il cadavere di una giovane, aveva detto che sarebbe andata con un’amica: disposta autopsia

Un primo esame esterno del corpo non ha individuato segni evidenti di ferite ma sarà l’autopsia a stabilire l’esatta causa del decesso della donna.

Tragico rinvenimento nelle scorse ore sulla sponda veronese delle acque del lago di Garda dove alcuni bagnanti si sono imbattuti improvvisamente nel corpo senza vita di una giovane donna trasportato dalla corrente. Il cadavere è riaffiorato nella tarda mattinata di ieri, domenica 28 giugno, nella zona di Punta San Virgilio, località del comune di Garda, in provincia di Verona. La giovane è stata identificata successivamente come una 30enne residente nella provincia veronese.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 quando alcuni bagnanti e turisti che si trovavano in zona hanno visto quel corpo in acqua e allertato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i vigli del fuoco che quindi hanno recuperato il cadavere portandolo a riva dove erano in attesa i carabinieri di Peschiera del Garda e gli agenti della Polizia Locale oltre al medico legale.

Ad un primo esame esterno del corpo, la ragazza non presentava evidenti segni di ferite e non sembrava avere segni di lunga permanenza in acqua ma l’esatta causa di morte e il momento del decesso dovrà essere accertato dagli esami post mortem. Come disposto dal magistrato di turno, subito informato dei fatti, la salma infatti è stata ricomposta e trasferita all'istituto di Medicina legale dell'ospedale veronese di Borgo Roma dove probabilmente sarà sottoposta all’autopsia.

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Al momento non si esclude nessuna ipotesi ma, secondo quanto ricostruito dopo l’identificazione, la giovane ieri aveva detto ai familiari che sarebbe andata al Lago di Garda con un’amica ma invece era arrivata sul posto da sola e la madre la stava cercando quando è stata scoperta la tragedia.