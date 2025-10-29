Prelievi col bancomat da migliaia di euro a sua insaputa, ultracentenario va dai carabinieri: denunciato badante

Un uomo è stato denunciato a Calasetta per aver prelevato migliaia di euro dalle carte di credito di un ultracentenario. Lavorava come badante a casa della vittima. A far partire le indagine sono stati proprio i sospetti dell’anziano.

Un uomo di 44 anni è stato denunciato a piede libero per aver rubato e fatto illecitamente dei prelievi con la carta di credito di un anziano.

Il furto è avvenuto a Calasetta, un piccolo comune nel sud della Sardegna, in provincia di Carbonia.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 44enne era in realtà una persona molto vicina alla vittima, un ultracentenario residente nello stesso comune. L’autore dei prelievi era più che un semplice conoscente e si recava abitualmente nella casa dell’uomo, dove lavorava come badante, anche se non in maniera stabile. Un impiego occasionale ma utile per il 44enne, che con il tempo si era guadagnato la piena fiducia dell’ultracentenario. Approfittando delle ore in cui si offriva di fare da badante, ed essendo l’unica persona in quel frangente ad avere contatti con l’anziano signore, era riuscito a sottrargli le carte di credito. Secondo i suoi calcoli, la vittima, data la fiducia che riponeva nell’uomo, non si sarebbe dovuta accorgere di nulla.

Tuttavia i sospetti dell’anziano riguardo alcuni possibili raggiri del 44enne non sono tardati ad arrivare. È stata infatti la vittima a segnalare il 44enne ai Carabinieri della stazione di Casaletta, che hanno subito iniziato le indagini. Dai controlli effettuati sui conti correnti dell’anziano, è emersa subito la responsabilità del badante. L'uomo ha infatti effettuato tutti i prelievi in diversi sportelli ATM del territorio, riuscendo a sottrarre al titolare delle carte diverse migliaia di euro. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di indebito utilizzo di carta di pagamento.