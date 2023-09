Precipitano col parapendio subito dopo il decollo: un morto e un ferito in Val Ridanna Un uomo di 70 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato col parapendio in Val Ridanna. Ferito gravemente il 59enne che stava volando insieme alla prima vittima. L’uomo non sarebbe però in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in Val Ridanna, Alto Adige. I due sono precipitati con il parapendio: uno è morto sul colpo mentre l'altro è rimasto gravemente ferito. L'allarme è scattato poco prima delle 12 in Val Ridanna, nella zona della Prischer Alm. Sul posto sono intervenuti eliambulanza dell'Aiut Alpin e l'elicottero di soccorso Pelikan 3.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli uomini del soccorso alpino. Il ferito è stato fortunatamente recuperato e trasportato presso l'ospedale di Bolzano, mentre per la vittima non vi è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini su quanto accaduto ai due sono ancora in corso e la dinamica dei fatti sarà chiarita nel corso delle ore, quando le autorità metteranno in fila le prime evidenze raccolte durante gli accertamenti sul caso.

Il parapendio sarebbe precipitato a terra poco dopo il decollo. Il volo tandem, che prevedere un'esperienza in aria insieme a un pilota abilitato o a un istruttore che dovrebbe garantire la sicurezza dell'intera esperienza, è terminato in tragedia all'altezza di malga Prischer. Il perché dell'incidente non è ancora stato chiarito e sarà oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità intervenute.

Non sono state rese note neppure le condizioni di salute del giovane ricoverato in ospedale dopo lo schianto. Secondo quanto finora diffuso dai media, il paziente sarebbe stato trasportato in reparto in condizioni abbastanza serie, ma nulla si sa sul bollettino relativo alla sua salute. I medici mantengono il massimo riserbo sulle ferite riportate dalla persona rimasta ferita che però non sarebbe attualmente in pericolo di vita.

la vittima è invece un turista di 70 anni deceduto sul colpo dopo l'incidente. Il paziente in ospedale con gravi ferite, invece, ha 59 anni ed era il pilota del parapendio.