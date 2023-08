Precipita su una pietraia durante un volo in parapendio nel torinese: morta donna tedesca La donna si era lanciata con il parapendio dalla Cavallaria per raggiungere la zona di atterraggio a Baio Dora, nel Comune di Borgofranco d’Ivrea.

A cura di Davide Falcioni

foto di repertorio

Si stanno svolgendo in queste ore le operazioni di recupero del corpo di una parapendista tedesca rimasta vittima di un incidente nel pomeriggio di oggi a Brosso, in provincia di Torino.

La donna, stando a quanto emerso finora, si era lanciata dalla Cavallaria per raggiungere la zona di atterraggio a Baio Dora, nel Comune di Borgofranco d'Ivrea.

Per cause in fase di accertamento, poco dopo essere decollata la donna ha perso il controllo della vela ed è precipitata in una zona impervia, caratterizzata da un'ampia pietraia. L'allarme è scattato intorno alle 15. La donna sarebbe deceduta sul colpo. Stanno operando i vigili del fuoco con l'elicottero Drago 66 per il recupero della salma che sarà poi trasportata in ospedale a disposizione della procura di Ivrea.

Non è escluso che la donna abbia perso il controllo della vela a causa del forte vento presente in quota. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.