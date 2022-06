Precipita dal quarto piano, grave una bimba di due anni e mezzo ricoverata a Torino Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere precipitata dal quarto piano. L’incidente è avvenuto nel Novarese.

È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino la bambina di due anni e mezzo che ieri pomeriggio è precipitata dal quarto piano di un'abitazione a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. In quel momento in casa c'erano i genitori che hanno lanciato immediatamente l'allarme dopo aver ricevuto la segnalazione da alcuni passanti.

L'allarme è stato lanciato ieri pomeriggio intorno alle 17 quando dall'appartamento di via Incastrone a Romagnano Sesia è giunta la chiamata al numero d'emergenza. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla bambina che è stata poi caricata a bordo di un elisoccorso, viste le gravi condizioni in cui versava. Ad accompagnarla in elicottero il padre che ha così raggiunto con la figlia l'ospedale Regina Margherita di Torino.

Dopo il passaggio in Pronto Soccorso i medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento e la bambina, di soli due anni e mezzo, si trova ora ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del nosocomio torinese. Non avrebbe riportato fratture ma un trauma cranico e per questo è ancora sotto osservazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Romagnano Sesia che hanno ascoltato la madre della piccola che era affidata a lei quando è avvenuto l'incidente. Stando a quanto si apprende sembra infatti che la bambina sia sfuggita al suo controllo e sia precipitata nel vuoto.

La famiglia della piccola, di origine senegalese si è da poco trasferita nel comune novarese. I due sono stati avvisati da una passante che visto il corpo della piccola: la mamma, che in quel momento era con l'altro figlio di un anno, si è precipitata nel cortile lanciando l'allarme.