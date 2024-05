video suggerito

Prato, uomo investito e ucciso da un camion per la raccolta dei rifiuti mentre attraversa la strada Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un camion dei rifiuti del consorzio Astir – La Traccia. L’incidente è avvenuto in via Tagliamento, a Prato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Dramma questa mattina a Prato, nella zona di Chiesanuova: un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un camion dei rifiuti del consorzio Astir – La Traccia. L’incidente è avvenuto in via Tagliamento e – stando alle prime informazioni diffuse – l’uomo stava attraversando la strada e non si sarebbe accorto del sopraggiungere del mezzo pesante che, a sua volta, non ha potuto fare niente per evitarlo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale. Le operazioni di soccorso si sono rivelate molto complesse: il corpo del pedone era infatti rimasto intrappolato sotto al veicolo, e per recuperarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I sanitari a quel punto hanno tentato di rianimarlo, ma invano: troppo gravi le ferite riportate dall'anziano. Rimane da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, la cui ricostruzione è affidata alla polizia municipale intervenuta per effettuare i rilievi.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi della polizia municipale. Il consorzio Astir – La Traccia "esprime il più profondo cordoglio per quanto successo e rimane a totale disposizione per una completa e piena collaborazione”.