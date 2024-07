Mentre fanno il bagno vedono cadavere di un uomo: terribile scoperta a Genova, aveva solo il costume

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Terribile rinvenimento nelle scorse ore nelle acque antistanti la città di Genova. Dal mare è emerso il corpo senza vita di un uomo in stato di decomposizione. La macabra scoperta è avvenuta nella prima serata di ieri, mercoledì 24 luglio, da parte di alcuni bagnanti. I testimoni del fatto facevano il bagno nel tratto di mare tra Genova Voltri e Vesima, nei pressi della spiaggia di Mulino di Crevari, nell’estremo Ponente genovese, quando si sono trovati davanti alla terribile scena.

Immediata la segnalazione alle autorità del posto che sono intervenute in poco tempo recuperando il cadavere. Sul luogo indicato sono accorsi intorno alle 20 di ieri sia i vigili del fuoco, con squadre da terra e l’elicottero, sia gli uomini della Capitaneria di porto, con mezzi nautici, che hanno provveduto al recupero della salma per trasportarla a riva.

Il cadavere infatti è stato caricato su una motobarca della Guardia costiera e condotto a terra dove infine è stato trasportato in obitorio. Del fatto è stata informata anche l'autorità giudiziaria genovese che probabilmente disporrà l’autopsia per accertare l'esatta causa di morte dell'uomo e gli accertamenti necessari per ricostruire l’identità della vittima.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di circa 40 anni. Secondo le prime notizie, l’identificazione è resa difficile dal fatto che il cadavere era in mare da tempo e dal fatto che l’uomo indossasse solo il costume da bagno e un orologio e ovviamente non aveva alcun tipo di documento di riconoscimento. Le forze dell’ordine però si sono concentrate tra le persone scomparse e le segnalazioni di sparizioni in zona e contano di poterlo identificare formalmente a breve.