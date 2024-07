video suggerito

Dal pullman in strada arriva cattivo odore: nel bagagliaio il cadavere di un uomo, disposta autopsia La terribile scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di lunedì 22 luglio nei pressi della stazione ferroviaria di Rossano, in provincia di Cosenza. Ad allertare la polizia alcuni passanti che sentivano uno strano odore provenire dal mezzo parcheggiato a bordo strada. Pare che la vittima fosse morta da almeno dieci giorni.

A cura di Antonio Palma

Macabro ritrovamento nelle scorse ore a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Dopo la segnalazione di alcuni passanti, che indicavano uno strano e cattivo odore da un pullman parcheggiato in strada, la polizia ha rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno del bagagliaio del mezzo. La terribile scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di lunedì 22 luglio nei pressi della stazione ferroviaria di Rossano, una piccola traversa dove il pullman era fermo a bordo strada.

Sul posto sono accorse in forze diverse volanti del Commissariato di polizia ma anche i reparti della scientifica per i rilievi del caso e il medico legale per un primo esame esterno del corpo. Secondo i primissimi rilievi, pare che la vittima fosse morta da almeno dieci giorni visto lo stato del cadavere ma non è escluso che il caldo di questi giorni possa aver accelerato la decomposizione.

Il pullman in cui è stato trovato il cadavere, invece, è di proprietà di una scuola guida della zona ed era fermo da alcuni giorni. Sulle portiere del bagagliaio del mezzo la polizia ha trovato segni di effrazione la cui natura però resta tutta da accertare.

La vittima è stata successivamente identificata come un 37enne di origine rumena che formalmente risiede in zona. Una prima ipotesi è che l'uomo potrebbe essere deceduto a causa di un malore provocato dalla temperatura elevata che si era creata nel bagagliaio del pullman in cui potrebbe aver trovato rifugio per dormire ma non sono escluse altre piste come una morte violenta e l'occultamento del cadavere.

Per fare luce sul giallo la locale procura della Repubblica ha già disposto il sequestro della salma e l'autopsia che dovrà fare chiarezza sia sulle cause del decesso dell'uomo sia sui tempi esatti della morte. Sotto sequestro anche il mezzo che nei prossimi giorni sarà sottoposto ad analisi scientifiche più approfondite. Intanto la polizia si muove in cerca di eventuali testimoni che possano ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima.