Portogruaro, auto cade in un canale nella notte: morti tre giovani Almeno tre persone sono morte in un’incidente stradale avvenuto nella zona di Borgo Sant’Agnese, nel comune Veneziano. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco l’auto, dopo esser uscita di strada, è finita in un canale. Le vittime sono tutti giovani di circa vent’anni. Si cerca anche il corpo di una possibile quarta vittima.

A cura di Biagio Chiariello

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco l'auto, una Bmw Serie 3, dopo esser uscita di strada, è finita in un canale.

Lo schianto è avvenuto nella zona di Borgo Sant'Agnese verso le 3. I corpi delle tre persone a bordo sono stati recuperati dai sommozzatori. Si tratterebbe di giovani, tutti di circa vent'anni. Tra loro ci sarebbe una ragazza ma l'identificazione è ancora in corso.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri della compagnia che sono intervenuti dopo la chiamata arrivata alla centrale. Sul posto sono prontamente arrivati anche i sanitari del 118 assieme ai vigili del fuoco giunti anche col Nucleo sommozzatori e una grande gru. Quando il personale è arrivato si è subito messo all'opera.

Al momento sono stati recuperati dai vigili del fuoco i corpi di tre vittime, due ragazzi ed una ragazza, poco più che ventenni. I sub stanno però proseguendo nel canale le ricerche di quella che si ritiene sia una quarta vittima dell'incidente oltre che per escludere la presenza di altre persone a bordo della vettura.

Stando alle primissime testimonianza, la macchina con a bordo i ragazzi stava provenendo da Concordia Sagittaria verso Portogruaro: il conducente è giunto in prossimità del ponte sul fiume Reghena, a borgo Sant'Agnese, ed è sbandato verso destra centrando un albero al fianco di un negozio di biciclette. L'auto e poi volata in acqua., finendo in acqua e inabissandosi dopo aver sfondato un ponticello.