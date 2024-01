Pordenone, scontro tra un camion e un’ambulanza: 7 persone coinvolte e 3 morti Nei pressi di Pordenone si è verificato un gravissimo incidente stradale che ha causato la morte di 3 persone e il coinvolgimento di altre 7. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi, martedì 2 gennaio, sulla Cimpello- Sequals, nei pressi di Pordenone. Il bilancio sarebbe di 7 persone coinvolte e 3 morti, secondo quanto riposta la stampa locale. L'emergenza è scattata alle 14.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrati diversi veicoli, tra i quali anche un'ambulanza. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul luogo dell'incidente l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso e diverse ambulanze. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

Tra i veicoli che si sono scontrati, vi sarebbero un camion e un'ambulanza della Croce rossa: le persone coinvolte sono 7 e tre di queste sarebbero morte. Dopo la chiamata giunta al numero unico di emergenza, sono state inviate sul posto automediche da Pordenone, elisoccorso e ambulanze.

Dopo lo scontro, il camion sarebbe finito nella complanare sottostante. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi previsti dalla legge e nelle prossime ore saranno fornite maggiori informazioni su quanto accaduto.