Polpa di granchio ritirata dai supermercati: l’allerta alimentare del Ministero, rischio listeria Listeria nella polpa di granceola: il ministero segnala richiamo di un lotto. Il ministero della Salute ha bollato il lotto 162507 come “contaminato dalla Listeria Micytogenes”.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito del Ministero della Salute è stata resa nota un'allerta alimentare riguardante la Polpa di granceola a marchio Fish & Friends, prodotto da Cam Evolution srl, nello stabilimento di Chioggia (VE). Il lotto richiamato perché contaminato da Listeria Monocytogenes è il n°162507, venduto in confezione da 150 grammi, con data di scadenza 07-12-2021. Nelle avvertenze del modulo di richiamo si legge: “Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato“.

La granseola è un grosso granchio marino dell’Atlantico dalla polpa molto pregiato: cotta al vapore e successivamente estratta a mano, è ideale per preparare sushi, primi piatti o antipasti della tradizione mediterranea. La raccomanda ai clienti che hanno acquistato il lotto sopra indicato raccomanda è chiaramente quella di non consumarlo e a consegnarlo al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

La Listeria monocytogenes è un batterio presente nel suolo, sull’acqua e nella vegetazione. Esso può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, ed è responsabile della Listeriosi. Quest’ultima è una intossicazione alimentare che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione del prodotto contaminato e che provoca, nella forma più tipica, a diarrea. Nei rari casi più gravi, però, può dare vita a encefaliti e meningiti e forme acute di sepsi.

Non è il primo prodotto richiamato dagli scaffali per una possibile contaminazione da Listeria. Qualche giorno fa abbiamo parlato del richiamo del salame Strolghin da 200 grammi del Salumificio Ducale di Colorno (Parma). Lo scorso mese mese abbiamo scritto di un ritiro analogo riguardante il Salmone affumicato di Fish & Fine. Qualche giorno prima c'è stata un'altra allerta alimentare riguardante il Salame Marchigiano prodotto dal Salumificio Rossi a causa di un rischio microbiologico, mentre qualche settimana prima un lotto di Porchetta di Ariccia Igp venduta affettata e in confezioni sotto vuoto a marchio FA.LU.CIOLI.