Nel pomeriggio di venerdì, nel centro vaccinale San Biagio di Pistoia, ad alcune persone – si tratta di sei pazienti – è stata somministrata soluzione fisiologica invece del vaccino anti-Covid Pfizer. L'errore, riconosciuto dalla Asl, è stato scoperto quando i sanitari si sono accorti di aver utilizzato una fiala in meno rispetto a quelle che sarebbero state necessarie per vaccinare le 36 persone arrivate fino a quel momento. Di queste 36, 30 avrebbero quindi ricevuto il vaccino anti-Covid, 6 invece solo la soluzione fisiologica. Sei persone che devono ancora essere individuate. Sarà a tutti proposto un prelievo ematico per avere la certezza nell'individuazione dei non vaccinati. L’Asl comunque ha voluto tranquillizzare i pazienti spiegando che chi ha ricevuto la soluzione fisiologica non corre alcun rischio né ha subito danni.

Cosa è successo nel centro vaccinale San Biagio di Pistioia

Ma cosa è accaduto esattamente nel centro vaccinale San Biagio di Pistoia? A quanto emerso, un operatore ha per errore diluito con soluzione fisiologica una delle fiale già utilizzate, priva di principio attivo. “L'operazione di diluizione è stata condotta nel rispetto delle norme di sterilità”, fanno sapere dall’Asl, che attiverà anche il team di rischio clinico per compiere audit sulla dinamica della seduta e per analizzare eventuali punti deboli in merito alla attuazione della procedura vaccinale.

Nessun rischio per le persone che hanno ricevuto la soluzione fisiologica

"Sono profondamente dispiaciuto in merito a quanto occorso – ha detto il dg Paolo Morello Marchese -. Mi preme precisare che nessuno degli utenti rischia danni alla propria salute a seguito di somministrazione di soluzione fisiologica. L'Azienda Usl, effettuate le indagini di laboratorio necessarie, si farà tempestivamente carico di eseguire nuovo ciclo vaccinale ai sei cittadini".