Multati per inosservanza delle norme anti covid per una festa di compleanno in casa, si sarebbero vendicati del vicino che aveva chiamato i vigili urbani tendendogli un agguato e picchiandolo. L’episodio, riportato oggi dalla stampa locale, è avvenuto nel week end nel territorio comunale di Filettole di Vecchiano, in provincia di Pisa. Tutto è iniziato sabato sera con una festa organizzata per festeggiare il 18esimo compleanno di un giovane in un casolare della zona, affittato appositamente. Al party però hanno partecipato ben più dei conviventi del giovane come prescrivono le norme anti covid e così quando la polizia locale è intervenuta ha identificato tutti i presenti per aver violato il divieto di recarsi in un comune diverso da quello di residenza previsto dalle norme attuali.

Il party con numerosi invitati così è saltato prima ancora di cominciare ma il fatto ha avvelenato gli animi quando i giovani hanno capito che a chiamare le forze dell’ordine erano stari i vicini. Il giorno seguente, infatti, alcuni componenti del gruppo, che hanno pernottato nell'immobile, hanno aggredito e picchiato un vicino ritenendolo il responsabile della denuncia che ha fatto scattare il blitz delle forze dell'ordine. L'uomo aggredito è rimasto ferito in modo non grave anche se è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere e ha annunciato ai carabinieri di voler querelare gli aggressori. Per ora non ha ancora formalizzato la denuncia, ma non appena lo farà per coloro che hanno pernottato nel casolare, precedentemente identificati proprio quando è stato interrotta la festa, scatterà anche una denuncia penale per lesioni personali.