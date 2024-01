Pisa, 25enne ucciso a coltellate in pieno centro al culmine di una rissa Stando a quanto appreso, i fendenti fatali sarebbero stati due, una alla giugulare e l’altra al corpo. Si indaga negli ambienti dello spaccio di droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 25 anni di origini tunisine è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato accoltellato nella serata di venerdì 5 gennaio nella zona di piazza Vittorio Emanuele a Pisa. La vittima risiedeva in città col fratello in un quartiere popolare. Stando a quanto appreso, i fendenti fatali sarebbero stati due, una alla giugulare e l’altra al corpo. L’aggressione è avvenuta alle 23 al termine di una rissa a cui hanno preso parte più persone nelle vicinanze dell’ufficio postale, in una zona dove spesso si verificano episodi legati alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inutile l’intervento del personale sanitario giunto sul posto dopo che è stato lanciato l’allarme alla centrale del 118.

Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso. Di certo, al momento, si sa che non si è trattato di un agguato e che la scena che sanitari e forze dell’ordine si sono trovati di fronte era davvero impressionante con copiosa presenza di sangue sul marciapiede.

Dopo la visione dei filmati di videosorveglianza un georgiano 32enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la scorsa notte dai carabinieri di Pisa. L'uomo è sospettato insieme a un connazionale, tuttora ricercato, di avere aggredito il 25enne, noto alle forze dell'ordine per piccoli reati, anche se non è ancora chiaro il movente. Il georgiano, condotto in cella, è stato rintracciato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pisa con l'ausilio dei colleghi del nucleo investigativo che hanno eseguito per lo più accertamenti tecnici su utenze cellulari e immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana. Il 33enne sarà interrogato in cella nei prossimi giorni, anche se, stando a quanto si è appreso, all'appello mancherebbe proprio l'uomo che avrebbe sferrato il colpo mortale al tunisino.