Pioggia, vento e freddo: forte maltempo e disagi sull’Italia, le previsioni meteo Danni e disagi per il maltempo in Italia. Oggi allerta arancione in quattro regioni, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Le previsioni meteo confermano che anche i prossimi giorni saranno burrascosi.

A cura di Susanna Picone

Pioggia, vento e freddo sull’Italia, con allerta meteo anche oggi in diverse regioni. Un'ondata di maltempo ha colpito l'Italia e sta facendo sentire i suoi effetti in particolare nelle regioni del Sud. Decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore per alberi caduti, case e cantine allagate, inondazioni.

Il maltempo sta causando disagi su tutta la penisola. Due clochard sono morti a Roma probabilmente per il freddo, intanto è allerta arancione oggi in Campania, Calabria, Molise e Basilicata dove sono previsti forti temporali e venti con raffiche di burrasca. Nel Lazio una mareggiata ha sferzato il litorale romano dove ci sono state onde alte tre metri e a Roma la protezione civile ha deciso di chiudere le banchine del Tevere per un probabile innalzamento del fiume a causa delle forti piogge.

Disagi per il maltempo in al Centro-Sud

Danni anche in Umbria. In Valnerina, nel comune di Cascia, si è registrata una frana in frazione Poggioprimocaso. Lo smottamento ha interessato la strada che collega la località a quella di Piè La Villa. I pompieri del distaccamento di Norcia hanno lavorato per circa 4 ore per sgombrare la strada e liberare il passaggio ai soli mezzi di soccorso.

Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in Campania: ieri a Napoli, in zona Vomero, è crollato un ponteggio allestito sulla facciata di un edificio e nel centro storico un grosso albero è caduto su alcune auto. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto. Le scuole a Napoli e in altri comuni campani sono chiuse anche oggi. Alcuni collegamenti marittimi veloci per le isole di Ischia e Procida sono stati sospesi come anche in Puglia, dove le Isole Tremiti sono irraggiungibili, e in Toscana, dove sono stati interrotti i collegamenti con le isole. In Sardegna, nel Nuorese, si segnalano alberi caduti, palestre allagate e cornicioni pericolanti.

L'arrivo del ciclone polare porta anche nevicate al Nord. Nel Vicentino, ad Asiago, Gallio e Roana, il manto arriva a circa 15 centimetri attorno ai 1000 metri. Nevicate ancora più abbondanti sopra 1300 metri. Secondo gli esperti meteo la situazione non migliorerà nei prossimi giorni, che saranno burrascosi, ancora caratterizzati da ondate di maltempo a ripetizione e cariche di temporali, vento e nevicate diffuse.

Previsioni meteo fino a venerdì

Oggi il maltempo penalizzerà soprattutto il Centro-Sud: tutto il comparto tirrenico sarà colpito da piogge intense, localmente a carattere temporalesco, sotto lo sferzare di forti venti di Libeccio. Giovedì 19 gennaio un ulteriore contributo d'aria fredda provocherà un altro impulso di maltempo e un evidente crollo termico. Venerdì il tempo migliorerà al Nord, ma non sul resto d'Italia, a causa di un secondo vortice localizzato a ridosso della Sicilia.