video suggerito

Che tempo farà il ponte del 25 aprile e dove ci saranno freddo e neve: le previsioni meteo di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Giuliacci a Fanpage.it per il ponte del 25 aprile: “Freddo, pioggia e neve su tutta Italia, soprattutto al Nord. E la situazione non migliorerà in vista del primo maggio anche se comincerà a fare più caldo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ponte del 25 aprile, che quest'anno cade di giovedì, e il weekend successivo, potrebbero essere rovinati dalle piogge e dalla neve, oltre che dalle basse temperature, che hanno già caratterizzato l'inizio della seconda metà di aprile. E ci sono brutte notizie anche per il primo maggio, festa dei Lavoratori.

Sono queste le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quali saranno le condizioni climatiche sulla Penisola nei prossimi giorni e cosa dobbiamo aspettarci per i due attesi ponti del 25 aprile e del primo maggio, quando decine di italiani approfitteranno di qualche giorno di vacanza, complice anche la chiusura delle scuole, per viaggi e gite fuori porta.

Secondo il colonnello Giuliacci, "il meteo nei prossimi giorni andrà avanti con la tendenza che abbiamo visto dalla scorsa settimana. Fino al 25 e al 26 aprile farà freddo ancora in tutta Italia, soprattutto al Nord, ma anche altrove, perché laddove le temperature non sono basse, specialmente al Centro-Sud soffiano i venti che aumenteranno la sensazione di freddo. Le temperature cominceranno a risalire da sabato 27 aprile e pian piano torneranno nella norma".

I prossimi giorni, incluso il ponte del 25 aprile, saranno caratterizzati anche da pioggia e neve. Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, "pioverà su tutta l'Italia tranne che su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. Mercoledì 24 aprile pioverà ovunque tranne al Nord Ovest, dove le piogge arriveranno il 26 al nord ovest. Nei prossimi 10 giorni la somma delle piogge sarà superiore a 50 millimetri, con punto di 100 nelle regioni di Nord Ovest, meno abbondante al cento sud". Nevicherà anche in montagna già a partire da oggi, martedì 23 aprile, "sulle Alpi fino a quote basse, tra gli 800/1000 metri".

La situazione meteo non migliorerà in vista del ponte del primo maggio, che quest'anno cade di mercoledì. "Ci saranno piogge su tutta Italia tranne Nord-Est e Toscana. Tuttavia non farà freddo perché le temperature saranno risalite nel frattempo. Dunque, ci troviamo in prossimità di due fine settimana parzialmente rovinati dalla pioggia", ha concluso l'esperto.