Quando chiudono le scuole per il ponte del 25 aprile 2024: il calendario delle vacanze per regione Quando chiudono le scuole in occasione del Ponte del 25 aprile 2024: in molte Regioni le lezioni saranno sospese anche venerdì 26 e sabato 27 aprile, in altre gli studenti resteranno a casa anche il 29 e 30 aprile in vista del Primo maggio. Ecco l’elenco con il calendario completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Archiviate le vacanze di Pasqua, è in arrivo per gli studenti italiani un altro periodo di festa. Si avvicina infatti il ponte del 25 aprile, giornata in cui si celebra la Festa della Liberazione: quest'anno cade di giovedì e molte Regioni hanno disposto la chiusura delle scuole anche per venerdì 26 aprile e sabato 27. In totale, dunque, considerando anche il weekend, si tratta di quattro giorni di vacanza che faranno felici ragazzi, genitori e insegnanti. Gli alunni torneranno in classe il 29 aprile, prima di un'altra giornata di festa, e cioè mercoledì 1 maggio. In due Regioni la vacanza durerà addirittura una settimana.

Ponte del 25 aprile 2024, l'elenco delle date regione per regione

Alcun Regioni, dunque, hanno deciso di tenere chiuse le scuole venerdì 26 e sabato 27 aprile per il Ponte del 25 aprile, dando così l'opportunità agli studenti di restare a casa per 4 giorni consecutivi. Ecco, di seguito, il calendario completo con tutte le Regioni:

Valle d'Aosta: dal 25 aprile al 29 aprile;

giovedì 25 aprile; Molise: dal 25 aprile al 2 maggio;

giovedì 25 aprile; Campania: dal 25 aprile al 29 aprile;

giovedì 25 aprile; Liguria: dal 25 aprile al 2 maggio;

giovedì 25 aprile; Calabria: dal 25 aprile al 29 aprile;

giovedì 25 aprile; Provincia di Bolzano: dal 25 aprile al 29 aprile.

Come si vede, ci sono però anche Regioni che hanno optato per lo stop delle lezioni anche per lunedì 29 e martedì 30 aprile, fino a mercoledì Primo maggio, regalando ai propri studenti un numero maggiore di giorni di vacanza. Si tratta della Liguria e del Molise.

Quando riaprono le scuole dopo il Ponte del 25 aprile

Nelle regioni che fanno ponte il 25 aprile, si tornerà in classe lunedì 29 aprile. Il mercoledì successivo, 1 maggio, sarà ancora festa perché le lezioni sono sospese per la festa dei Lavoratori e poi si dovrà far altro che aspettare la fine dell'anno scolastico, anche perché il 2 giugno, festa della Repubblica, quest'anno cade di domenica.

La scuola finirà in tutta Italia tra il 6 e il 14 giugno a seconda dei calendari regionali, ad eccezione che per gli studenti che dovranno affrontare l'esame di terza media e l'esame di Maturità, che comincerà mercoledì 19 giugno.