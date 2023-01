Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 18 gennaio: l’elenco delle regioni a rischio Ancora maltempo al Centro-Sud: per la giornata di mercoledì 18 gennaio sarà allerta arancione della Protezione civile in quattro regioni, con temporali e burrasche in Campania, Calabria, Molise e Basilicata. Scuole chiuse a Napoli.

A cura di Susanna Picone

Continua l’ondata di maltempo al Centro-Sud e anche per la giornata di domani, mercoledì 18 gennaio, il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta arancione e gialla in diverse regioni italiane. Viene valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Campania– a Napoli resteranno chiuse le scuole – e su parte di Calabria, Molise e Basilicata. È allerta gialla inoltre su Toscana, Umbria, Marche e parte di Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata e Calabria.

Meteo, allerta arancione domani in 4 ragioni

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani. Sarà allerta arancione in settori di quattro regioni: Campania, Calabria, Molise e Basilicata.

Moderata criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Moderata criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Allerta meteo gialla per maltempo in 8 regioni

Valutata per la giornata di domani allerta meteo gialla su Toscana, Umbria, Marche e parte di Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata e Calabria.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Litoranea

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Maltempo con temporali al Centro Sud: le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo del colonnello Giuliacci, da oggi martedì 17 gennaio comincia la più lunga e intensa ondata di freddo dell’inverno che durerà fino a fine mese.

Temporali persisteranno su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, Lazio, specie settori orientali e meridionali, e settori occidentali di Abruzzo e Molise. Attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti con raffiche di burrasca, inoltre, su Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi.

L’avviso della Protezione civile invita inoltre a fare attenzione alle forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di mercoledì si prevedono nevicate, a quote al di sopra di 600-800 metri su Sardegna, Toscana e Umbria, con apporti al suolo da deboli a moderati. Nevicate a quote 1000-1200 m, in abbassamento fino a 600-800 m, su Lazio, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderate, fino ad abbondanti alle quote superiori di Lazio orientale e Abruzzo occidentale.