Pilota si sente male, un passeggero fa atterrare l’aereo: non aveva alcuna esperienza di volo Un uomo, senza alcun tipo di esperienza di volo, è riuscito a far atterrare un aereo dopo che il pilota si è sentito male.

Non aveva alcuna esperienza di volo, ma nonostante questo è riuscito ad atterrare e salvare alcuni passeggeri che si trovavano con lui: quella raccontata da WPBF-TV potrebbe sembrare la scena di un film, ma invece è la realtà ed è accaduto in Florida. Nel pomeriggio di martedì, 10 maggio, l'uomo si trovava a bordo di un Cessna 208 monomotore.

Il pilota avrebbe avuto un problema medico

A un certo punto, a circa settanta miglia a nord dalla destinazione, sembrerebbe che il pilota, a causa di un'emergenza medica, non fosse più nelle condizioni di volare. Il passeggero si è quindi trovato costretto a prendere in mano la situazione: "Ho una situazione seria qui", avrebbe detto ad alcuni addetti al traffico aereo.

L'atterraggio avvenuto grazie alle indicazioni degli operatori

Questi ultimi avrebbero chiesto lui, quale fosse la loro posizione: "Riesco a vedere la costa della Florida, ma non ne ho idea". Da lì, grazie alle indicazioni degli operatori, che gli hanno detto di mantenere le ali a livello, di seguire la costa e di scendere a un ritmo molto lento, è riuscito ad atterrare – intorno alle 12.30 ore locali – all'aeroporto internazionale di Palm Beach. "È la prima volta che sento parlare di come uno di questi aerei sia stato fatto atterrare da qualcuno che non ha alcuna esperienza di volo", ha detto l'esperto John Nance che ha poi ribadito che l'aver ascoltato gli operatori ha sicuramente fatto la differenza. Per il momento non si conosce il nome del "passeggero eroe" e né quali siano le condizioni del pilota. In ogni caso, un'avventura che si è per fortuna conclusa a lieto fine.