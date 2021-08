Pieve Vergonte, donna trovata morta in casa: uccisa dal suo cane che vegliava sul corpo A uccidere Lorenza Pioletti, 63 anni e residente a Pieve Vergonte, è stato probabilmente il cane col quale viveva in solitudine ormai da anni, un american staffordshire terrier che l’avrebbe aggredita in casa questa mattina per motivi ancora da accertare. A lanciare l’allarme è stato il fratello che vive nell’appartamento al piano di sotto della stessa palazzina.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Era riversa sul pavimento del suo appartamento a Megolo, frazione di Pieve Vergonte, nel Vco, Lorenza Pioletti, la donna di 63 anni trovata morta con vistose ferite alla testa e al collo, oltre che numerose altre su gamba e braccia. Una morte violenta secondo una prima analisi causata dall'aggressione del suo cane, un american staffordshire terrier: l'animale, che viveva con la vittima è stato trovato accanto al corpo della donna.

L'allarme lanciato dal fratello allarmato da alcuni strani rumori

L'allarme è scattato questa mattina quando è stato chiesto l'intervento del 118 dal fratello della vittima che ha sentito dei rumori provenienti dall'appartamento al piano di sopra. La sorella viveva infatti in un appartamento di proprietà dell'uomo che allarmato ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Verbania, insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario. Purtroppo per la donna non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

L'animale è stato portato via dagli addetti al canile

Sul corpo i soccorritori hanno riscontrato ferite alle gambe e alle braccia mentre le più vistose erano presenti sul collo e alla testa. Il cane, che non è stato molto aggressivo nei confronti dei vigili del fuoco entrati nell'appartamento, è stato portato via dagli addetti del canile intervenuti poco dopo. Il corpo è a disposizione dei familiari, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza l'accaduto.