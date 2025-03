video suggerito

Pierina Paganelli, la prima chiamata di Manuela Bianchi al 118: "A terra c'è un'anziana, forse è scivolata" Durante l'ultima puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?" è stato mandato in onda l'audio della telefonata di Manuela Paganelli al 118 dopo il ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli avvenuto il 4 ottobre 2023. "C'è un'anziana a terra, sembra essere scivolata"

A cura di Gabriella Mazzeo

Da sinistra: Manuela Bianchi e Pierina Paganelli.

Continuano le indagini per ricostruire cosa sia accaduto a Pierina Paganelli, 78enne di Rimini uccisa nell'ottobre 2023, e chi possa averla assassinata nel garage di via del Ciclamino. Da poco è stata iscritta al registro degli indagati la nuora di Paganelli, Manuela Bianchi, accusata ora di favoreggiamento. La donna è l'ex amante dell'unica persona attualmente in carcere con l'accusa di omicidio, il 34enne Louis Dassilva.

Dassilva avrebbe incontrato la nuora di Paganelli nel garage di via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre e sarebbe stato proprio lui a dire a Manuela che dietro la porta tagliafuoco vi era un cadavere. Subito dopo avrebbe detto alla donna di chiamare i soccorsi e come comportarsi.

La trasmissione "Chi l'ha visto?" ha trasmesso l'audio della telefonata di Bianchi al 118 dopo il ritrovamento del corpo. La donna aveva raccontato agli inquirenti di aver trovato il corpo di Pierina a terra e di aver allertato soltanto dopo i vicini, tra cui lo stesso Louis. Secondo la nuova versione, invece, Dassilva era già sul luogo del delitto quando Manuela ha scoperto il corpo.

"Sono scesa dal nostro scivolo, ho messo la macchina in garage – raccontava Manuela al 118 -. Quando sono uscita dal garage e sono arrivata sulle scale, ho aperto la porta antincendio e ho visto una signora anziana lì sdraiata. Apparentemente sembra essere scivolata perché aveva dei barattoli in mano".

L'interrogatorio di Manuela Bianchi potrebbe riaprire in qualche modo anche le indagini sull'incidente d'auto che ha coinvolto Giuliano Saponi, figlio di Paganelli. La donna aveva infatti espresso alcuni dubbi su un possibile aggressore uscito a piedi da via del Ciclamino. Secondo quanto ricostruito, in quell'occasione Dassilva e la moglie avevano fornito un alibi falso, affermando di essere stati a un funerale fuori Rimini mentre le celle telefoniche avevano agganciato entrambe le utenze dei coniugi proprio in via Del Ciclamino.