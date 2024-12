video suggerito

Picchiata e minacciata dal marito bigamo: "Voleva spingermi a lasciare l'Italia per stare con l'altra moglie" A Rimini un uomo di 44 anni è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni con l'accusa di aver picchiato e minacciato la moglie. La donna sostiene che l'obbiettivo fosse quello di spingerla a tornare in Bangladesh, paese da cui provengono entrambi, per essere "sostituita" da un'altra donna che l'uomo ha sposato nel 2020. Il 44enne, per cui è stato disposto il divieto di avvicinamento, sarebbe infatti bigamo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

A Rimini un uomo di 44 anni è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni con l'accusa di aver picchiato, minacciato e insultato la moglie. La donna si è rivolta e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine, il giudice per le indagini preliminari ha anche disposto il divieto di avvicinamento con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la moglie del 44enne violento sarebbe stata vittima di costanti violenze fisiche e psicologiche con l'obbiettivo di spingerla a tornare in Bangladesh, paese da cui provengono entrambi, per essere "sostituita" da un'altra moglie.

L'uomo infatti sarebbe bigamo. Dopo un primo matrimonio, terminato con un divorzio, alcuni anni fa ha sposato l'attuale convivente, la donna che ha presentato denuncia, con cui ha avuto una figlia. Nel 2020 è quindi tornato nel suo Paese di origine per sposare un'altra donna. In Bangladesh la bigamia è permessa e assolutamente legale.

A quel punto, secondo quanto raccontato dalla moglie che ha denunciato il 44enne, il suo atteggiamento sarebbe radicalmente cambiato. L'uomo l'avrebbe sottoposta a una violenza verbale e fisica continua. Da qui la decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Intanto, l'uomo è diventato cittadino italiano e nel nostro Paese il suo status di bigamo non è ovviamente riconosciuto. Secondo la versione del legale dell'uomo, intervistato dai giornali, la seconda moglie non c'entra con la vicenda. In ogni caso, le accuse a carico del 44enne sono pesanti, stando alla ricostruzione compiuta dagli agenti della Squadra mobile.

Nella querela la donna parla di pugni, schiaffi e aggressioni per motivi futili. Il 44enne, dal canto suo, avrebbe ammesso che la situazione con la donna era diventata, specialmente negli ultimi tempi, molto conflittuale, tanto da spingerlo a trascorrere alcune notti in macchina.