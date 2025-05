video suggerito

Picchiata dal marito in casa, ricoverata in gravi condizioni: l'uomo ai domiciliari trasferito in carcere Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale di Brindisi dopo essere stata picchiata violentemente dal marito nella sua casa di Latiano. L'uomo era agli arresti domiciliari ed è stato ora condotto in carcere con l'accusa di lesioni gravissime.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una donna è ricoverata in gravi condizioni a Brindisi dopo essere stata picchiata in casa. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbero stati alcuni vicini che hanno udito le richieste d'aiuto della vittima.

La donna sarebbe stata picchiata dal marito, detenuto e agli arresti domiciliari al momento del fatto. L'uomo è ora stato trasferito in carcere con l'accusa di lesioni gravissime mentre la vittima è stata trasportata al Perrino di Brindisi ed è ora in prognosi riservata.

I medici hanno riscontrato un grave trauma toracico provocato dalle percosse. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione: non è infatti chiaro cosa sia accaduto negli istanti immediatamente prima del pestaggio, né sono noti i motivi per i quali l'uomo si trovava agli arresti domiciliari.

Saranno gli ulteriori accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire questi aspetti mentre nel frattempo il marito della vittima è stato condotto in carcere e dovrà rispondere dell'accusa di lesioni gravissime nei confronti della moglie. Non si hanno ulteriori informazioni sul bollettino medico della donna, attualmente affidata alle cure dei medici dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Fondamentale è stato l'intervento dei vicini di casa che hanno allertato le forze dell'ordine spaventati dalle urla. La loro segnalazione ha permesso il ricovero della vittima e il trasferimento in carcere per il marito che, secondo le autorità, era l'unica persona in casa con la donna al momento del fatto.