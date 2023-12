Picchia un 70enne in strada a Firenze, il 29enne denunciato resta libero: “Ora mio padre ha paura” Il 29enne che ha picchiato in strada un anziano di 70 anni a Firenze è stato denunciato a piede libero. Per il momento, infatti, il giovane resterà libero. Alla vittima dell’aggressione sono stati dati 21 giorni di prognosi. “Mio padre ora ha paura” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Un frame del video dell'aggressione pubblicato da La Nazione

Resterà a piede libero il 29enne autore della violenta aggressione ad un 70enne preso a calci e pugni,anche quando era a terra, in pieno giorno in via Bentaccordi, nel centro storico di Firenze. Il giovane, identificato in tempo record, risulta incensurato e per questo motivo è stato denunciato a piede libero dalla Procura per lesioni personali. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giovane avrebbe aggredito il 70enne dopo il pranzo del 27 dicembre, ripreso da una telecamera di sicurezza installata in strada da Palazzo Vecchio. Proprio le riprese delle telecamere avrebbero permesso ai carabinieri della Compagnia di Firenze di risalire al 29enne, ora denunciato a piede libero.

A farne le spese, il 70enne aggredito. Secondo quanto reso noto finora, i due si conoscerebbero già e non è escluso che vi siano stati dissidi passati legati forse alla gestione dei cani dei due. Il 70enne sarebbe infatti proprietario di un pitbull, mentre il giovane aveva con sé un altro cane. Questa indiscrezione resta però da chiarire e nel frattempo i carabinieri hanno raggiunto casa della vittima per raccogliere la denuncia che ancora non c'era stata perché l'anziano, trasportato in pronto soccorso in ambulanza, non aveva avuto modo di raggiungere la Caserma.

Ai medici del 118 che lo hanno soccorso, il pensionato avrebbe parlato di una lite dovuta alla mancanza di un guinzaglio. Stessa versione dei fatti sarebbe stata riportata anche alle forze dell'ordine. L'uomo ha riportato la frattura delle costole con una prognosi di 21 giorni.

"Non sto bene, non voglio parlare, voglio solo riposare" avrebbe detto alle forze dell'ordine, chiedendo di essere lasciato in pace. L'intenzione dei militari sarebbe quella di tornare nuovamente a parlare con l'anziano per un quadro più preciso della situazione. "Mio padre – ha raccontato il figlio del 70enne – non ha fatto nulla e ora è terrorizzato".

Da alcune telecamere presenti nella zona dell'aggressione, si vede il 70enne camminare in direzione Santa Croce. Ha il tempo di fare pochi passi prima di trovarsi davanti il 29enne che lo aggredisce. L'uomo ha provato a fuggire, ma l'altro lo ha inseguito fino a raggiungerlo per poi scagliarlo contro il muro e picchiarlo.

A soccorrere il 70enne, una passante che era andata a vedere cosa stava accadendo. Subito dopo viene chiamato il 118 e l’aggressore si dà alla fuga. L’anziano rimane a terra. Secondo quanto emerso dalle indagini per i carabinieri del posto, il tutto sarebbe da collocare in uno scenario di violenza pura non giustificabile con un "semplice" litigio.