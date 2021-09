Picchia, minaccia e mortifica i bimbi all’asilo: maestra di Augusta sospesa per 10 mesi Una maestra d’asilo di Augusta è stata sospesa per 10 mesi per aver maltrattato e aggredito i suoi alunni durante lo scorso anno scolastico. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Siracusa ed è stato eseguito dai carabinieri che hanno indagato sulla vicenda, dopo le denunce di alcune mamme preoccupate per il comportamento anomalo dei loro figli.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Maltrattava e aggrediva i suoi alunni. Per questo una maestra di una scuola dell'infanzia di Augusta, in provincia di Siracusa, è stata sospesa per 10 mesi. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale della città siciliana ed è stato eseguito dai carabinieri che hanno indagato sulla vicenda, dopo le denunce di alcune mamme preoccupate per il comportamento anomalo dei loro figli. Le violenze si sono consumate durante lo scorso anno scolastico. Le immagini riprese dalle telecamere occultate all’interno della classe dai militari dell’Arma e le intercettazioni ambientali, disposte dalla Procura, hanno poi permesso di accertare che la donna quasi quotidianamente si rivolgeva ai bimbi con frasi denigratorie, li intimoriva ricorrendo in più occasioni a violenze fisiche e verbali gratuite, mortificando i più piccoli "persino quando ‘sporcavano' il pannolino", si legge nel documento.

Le immagini raccolte durante le indagini hanno evidenziato soprattutto che l’insegnante compiva atti di violenza ai danni dei bambini senza alcuna finalità educativa e in esecuzione di veri e propri scatti d’ira e di stizza del tutto ingiustificati, che a volte facevano scoppiare in lacrime i bambini indifesi. Quando poi tornavano a casa, quest'ultimi avrebbero mostrato segni di inquietudine, che sono stati presi dai genitori come campanelli d'allarme. Così la Procura della Repubblica di Siracusa ha richiesto ed ottenuto l’applicazione della misura cautelare personale di sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di 10 mesi, così impedendo alla donna di continuare a svolgere l’attività didattica e di avere ulteriori contatti con gli alunni, che così potranno tornare a scuola nei prossimi giorni senza di lei.