Una lite in casa tra mamma e papà: lui la picchia, poi afferra un coltello. Alla vista della mamma minacciata con un'arma, una bimba di 10 anni ha preso coraggio e ha chiamato il 112 di nascosto dai due, chiedendo aiuto per il genitore in difficoltà. La storia arriva dalla provincia di Modena, a Castelfranco Emilia. I carabinieri sono intervenuti subito dopo aver ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo in casa della piccola. Sono accorsi sul posto dopo pochi minuti e, quando sono arrivati, il litigio era ancora in corso. L'uomo era ancora intento a picchiare la compagna e ancora aveva tra le mani il coltello che aveva usato per minacciarla. Gli agenti sono quindi intervenuti immediatamente per dividerli.

I carabinieri hanno interrotto l'aggressione sulla donna e le hanno prestato soccorso. Lei, 31 anni, era visibilmente scossa da quanto era accaduto e aveva già ricevuto un pugno in pieno viso dal marito, un uomo di 38 anni. Così è stata accompagnata in pronto soccorso, dove è stata medicata e le sono stati dati alcuni giorni di prognosi per il trauma facciale. In casa i carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato per minacciare la 31enne, mentre il marito è stato arrestato per lesioni personali e minaccia grave. Gli agenti, dopo l'intervento per salvare la donna, si sono assicurati di avvicinare la bambina per offrire conforto e sincerarsi riguardo le sue condizioni di salute. Lei, comprensibilmente, nonostante il coraggio dimostrato era molto provata dalle scene alle quali aveva dovuto assistere.

Il giudice, a conclusione di un processo direttissimo, ha deciso che il 38enne arrestato in seguito all'aggressione avrebbe dovuto allontanarsi dalla casa familiare. Non potrà avvicinarsi né alla moglie né ai figli. Per lui è stato inoltre convalidato l'arresto.