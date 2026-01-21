Picchia la compagna che ha in braccio la neonata: il suocero corre in aiuto della figlia e viene accoltellato

Un 25enne di Lercara Friddi (Palermo) è stato arrestato per aver picchiato la compagna che aveva in braccio la figlia di un anno. L’arrestato ha poi impugnato un coltello e ha colpito il suocero corso sul posto ad aiutare la donna.

Un 25enne di Lercara Friddi (Palermo) dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed evasione. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo ha acceso una lite violenta contro la compagna tanto che l'uomo ha dato con forza un pugno al ventre della compagna che aveva in braccio la figlia di un anno. In difesa della donna è arrivato anche il padre. E il 25enne non si è fermato qui: l'indagato ha inoltre distrutto gli arredi e ha inveito contro il suocero.

L'arrestato ha poi impugnato un coltello e ha inseguito il papà della compagna: lo ha colpito al braccio e gli ha provocato un profondo taglio. Sul posto si sono precipitati i carabinieri. Su disposizione dell'autorità giudiziaria di Termini Imerese, è stato condotto nel carcere "Burrafato". Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso.

Da chiarire se l'uomo era già stato responsabile di violenze nei confronti della compagna.