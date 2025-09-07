Pezzo di pizza le va di traverso durante una serata con gli amici: Paola muore soffocata a 53 anni

Una donna di 53 anni, Paola S., è morto a causa di arresto cardiaco dopo essere rimasta soffocata da un pezzo di pizza durante una cena a San Felice sul Panaro (Modena). Il sindaco: “Tragedia improvvisa che ha colpito profondamente l’intera nostra comunità”.

Tragedia a San Felice sul Panaro (Modena) dove quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in dramma. Una donna di 53 anni, Paola S., è morta per arresto cardiaco dopo essere rimasta soffocata da un pezzo di pizza. È successo sabato sera, 6 settembre, al bar Kakao di via Circondaria, davanti alla Rocca Estense di San Felice, dove l'associazione di volontariato "Ancora", legata alla Croce Blu aveva organizzato una cena per un gruppo di ragazzi e ragazze diversamente abili.

Secondo quanto ricostruito, improvvisamente la donna, utente della casa di riposo Augusto Modena, si è sentita male a causa di un boccone di pizza andato di traverso. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarla di due operatori presenti abilitati a fare emergenza che hanno lavorato guidati dal 118. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti anche l’ambulanza di Mirandola, supportata dall’automedica e dai carabinieri, che hanno aiutato i volontari per i soccorsi. Ma la donna è deceduta nel giro di pochi minuti a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Sconvolti tutti gli altri volontari e gli amici presenti alla cena, che a lungo si sono prodigati per salvarla, come ha raccontato uno dei baristi del locale.

"Non hanno sbagliato nulla, si vedeva che erano operatori pronti per questo tipo di situazioni. Siamo davvero sconvolti, li ho visti affranti e disperati", è stato il commento del sindaco di San Felice, Michele Goldoni, che ha aggiunto: "È una tragedia improvvisa che ha colpito profondamente l’intera nostra comunità, come Amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore, e le porgiamo le nostre più sentite condoglianze".