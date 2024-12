video suggerito

Pescatore vince 300mila euro al gratta e vinci e festeggia con tutti: "Lo avevo appena sognato in barca" Il 57enne pescatore di Giulianova si è fatto ritrarre al momento della vincita in una foto che è finita poi sui social. Ha raccontato di aver sognato il biglietto vincente in quel bar poco prima e per questo di aver insistito per andare nel locale.

A cura di Antonio Palma

Foto da Radio Azzurra Giulianova

"Lo avevo appena sognato in barca", così un pescatore abruzzese, Sabatino Mattiucci, ha confessato agli amici e a tutti i presenti di aver vinto ben 300mila euro al gratta e vinci che aveva voluto comprare appena sceso dalla barca dove lavora a Giulianova, in provincia di Teramo. La storia del 57enne, marittimo molto conosciuto nella cittadina costiera abruzzese, è diventata virale dopo che lo stesso fortunato si è fatto ritrarre in una foto al momento della vincita che è finita poi sui social.

L'uomo infatti ha voluto celebrare con tutti i presenti la vincita mostrandosi in una foto ricordo coi suoi colleghi di lavoro e i titolari del locale che gli hanno venduto il biglietto vincente. La foto di gruppo, pubblicata da Radio Azzurra Giulianova, mostra Mattiucci sorridente e felice mentre mostra il biglietto vincente della lotteria istantanea comprato con appena 5 euro.

La vincita al bar ‘L’Angolo’ di via Lepanto a Giulianova Lido dove il 57enne e i suoi colleghi si erano recati venerdì mattina subito dopo una nottata di pesca la largo delle coste abruzzesi sul motopesca "Rossella". Una scelta non casuale come ha raccontato lo stesso Mattiucci al Messaggero. Quella vincita infatti l'aveva sognata mentre riposava a bordo e per questo aveva insistito coi colleghi per andare in quel bar ricevitoria appena sbarcati.

"Era stanco per la pesca ed era immerso in un sonno profondo, ma poi si è svegliato. Non mi ha detto niente, siamo andati al bar, e solo dopo la vincita, mi ha rivelato di aver sognato la vincita e per questo era voluto andare all’Angolo, perché negli ultimi tempi ci stavamo andando meno. Ma ha insistito e cosi siamo andati" ha rivelato il collega del vincitore. Il 57enne invece per il momento non ha progetti: "Penso che continuerò a lavorare con lui perché i soldi vanno e vengono velocemente e poi, per il resto credo che farò quello che mi verrà in mente senza fare troppi programmi".