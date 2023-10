Perugia, tragedia all’autodromo di Magione: motociclista perde la vita in un incidente mortale Paolo Tiacci, motociclista 40enne, ha perso la vita all’autodromo di Magione, nell’entroterra perugino, schiantandosi contro il muretto dei box, a cinquanta metri dal rettilineo del traguardo. Ferito un altro motociclista, che si trova in condizioni stabili.

A cura di Matteo Pelliccia

Un giorno destinato all'adrenalina e alla passione per le due ruote si è trasformato in una terribile tragedia all'autodromo di Magione, in provincia di Perugia, Umbria. Un motociclista di quarantaquattro anni, Paolo Tiacci di Deruta, sempre nell'entroterra perugino, ha perso la vita in un incidente mortale mentre partecipava a un evento organizzato sul circuito motociclistico.

Un altro motociclista è rimasto coinvolto nell'incidente ma, fortunatamente, le sue condizioni momentaneamente non desterebbero preoccupazioni: l'uomo è stato subito trasportato all'ospedale di Perugia.

L'incidente è avvenuto nel corso di un evento organizzato da un promoter, in un momento conclusivo della giornata in cui in pista stavano girando decine di moto: una di queste, purtroppo, è andata a sbattere contro il muro dei box.

Leggi anche Perugia, condannati due operatori della piscina dove perse la vita il piccolo Gianmaria

L'incidente ha avuto luogo a soli cinquanta metri dall'ultima curva prima del rettilineo del traguardo, nei pressi dei box 4 e 5. Inizialmente, sembrava che la curva non inducesse a grandi velocità, ma i dettagli della tragedia sono ancora in fase di investigazione.

Dai primi riscontri, sembra infatti che il motociclista quarantenne abbia preso una traiettoria inusuale, portando persino a considerare la possibilità di un malore. "In questa curva di solito non si raggiungono velocità elevate", conferma l'autodromo umbro.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, purtroppo, per Paolo Tiacci non c'è stato nulla da fare. Il magistrato di turno della Procura di Perugia è stato chiamato per ricostruire la dinamica di questo tragico incidente.

L'intero circuito di Magione è colpito dalla tragedia e ha espresso il proprio cordoglio e commozione. In attesa di ulteriori dettagli e delle indagini in corso, la comunità degli appassionati di moto piange la perdita di Paolo Tiacci.