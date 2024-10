video suggerito

Perugia, pompieri intervengono per auto in fiamme, dentro scoprono cadavere carbonizzato di un uomo Il macabro ritrovamento mercoledì mattina in località Pietrafitta, nel comune di Piegaro, in provincia di Perugia. Gli accertamenti hanno identificato la vittima come un 45enne del posto che aveva nella disponibilità il mezzo di un famigliare. Indagini in corso per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

A cura di Antonio Palma

Quando i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per un'auto ferma e in fiamme, pensavano semplicemente di dover spegnere un incendio. Quando le fiamme sono state domate, però, hanno fatto una terribile scoperta: all'interno del veicolo vi era il corpo carbonizzato di un uomo. Il macabro ritrovamento mercoledì mattina in località Pietrafitta, nel comune di Piegaro, in provincia di Perugia.

L'allarme è scattato intorno alle 10:30 quando un passante ha allertato i soccorsi al numero di emergenza, segnalando una vettura che bruciava nei pressi del campo sportivo comunale del luogo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco della sede centrale di Perugia che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme anche se la vettura è andata distrutta. Quando l'intervento era nelle fasi finali, però, la scoperta del corpo sui sedili del mezzo carbonizzato.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve e della locale Stazione che hanno avviato subito le indagini per dare un nome alla vittima e ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti condotti dai militari dell'arma hanno portato a individuare il tipo di vettura e il proprietario e da lui risalire alla vittima che era suo parente. Si tratta di un 45enne del posto che aveva nella disponibilità il mezzo del famigliare.

Vista la dinamica del rinvenimento, sul posto sono giunti anche il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), il nucleo investigativo antincendio (NIAT) e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, per effettuare rilievi strumentali e approfondire le possibili cause dell'incendio. Insieme agli accertamenti dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri, anche un primo esame medico legale.

Il mezzo è stato sequestrato al pari della salma che è stata portata presso l'obitorio dell'ospedale di Perugia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che potrà disporre di ulteriore approfondimenti finalizzati a capire l'origine e l'esatta dinamica di quanto accaduto.