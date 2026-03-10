Persona investita da treno in stazione a Monfalcone, ritardi fino a 120 minuti sulla Venezia-Trieste

immagine di repertorio

Tragedia nella prima mattinata di oggi, martedì 10 marzo, nella stazione di Monfalcone dove una persona è stata investita da un treno in transito ed è morta sui binari poco prima delle 6. Il grave incidente ha bloccato l’intera circolazione ferroviaria sulla linea Venezia Trieste per diverse ore con ritardi accumulati fino a 120 minuti. Dopo l’allarme infatti l’intera stazione è stata interdetta a treni e passeggeri e sul posto sono confluiti polizia ferroviaria, vigili del fuoco e sanitari. Per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la salma e per permettere i rilievi del caso.

Sul posto anche i tecnici e il personale di Rete Ferroviaria Italiana (RfI) che si sono occupati del ripristino della circolazione dopo il via libera del pm di turno. L’ente gestore del tratto ferroviario ha comunicato che la circolazione ferroviaria lungo la tratta Venezia Trieste, precedentemente sospesa in prossimità di Monfalcone per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dalle 9 ma si registrano diverse limitazioni di percorso, cancellazioni di treni e ritardi.

Trenitalia comunica invece che la circolazione è in graduale ripresa dopo gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Monfalcone ma che i treni Alta Velocità e Regionali precedentemente coinvolti hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Trenitalia ha comunicato che i treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni e ha comunicato un programma preciso delle variazioni.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:06)

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazioni: