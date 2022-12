Pericolo Listeria: ritirati dal mercato 3 lotti di salmone affumicato. L’allerta del Ministero Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di ritagli di salmone affumicato pronti da cucinare a marchio Poseidon per la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

A cura di Biagio Chiariello

Diversi lotti di confezioni di salmone affumicato da 150 grammi a marchio Poseidon sono stati richiamati dal produttore per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. L'avviso è stato pubblicato nell'apposita sezione del sito ufficiale del ministero della Salute.

In tutti gli avivsi, la denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è sempre Ritagli Salmone affumicato pronti da cucinare, il marchio del prodotto è Poseidon e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT M1H2X. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Sofia S.R.L., con sede dello stabilimento in via Allende 22 a Pianoro, provincia di Bologna.

Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 150 grammi, come detto, e appartiene ai lotti numero 22248E-SOLA-1995 con la data di scadenza 12/12/2022, 22248E-SOLA-2092 con scadenza 10/12/2022 e 22248E-SOLA-2094 con scadenza 12/12/2022.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto indicati e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può contaminare diversi alimenti come latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La gravità dei sintomi va da forme simil influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino a forme setticemiche e meningiti che possono verificarsi in persone fragili o immunodepresse. Nei mesi scorsi diversi lotti di prodotti erano stati ritirati per rischio microbiologico legato alla listeria: prosciutto cotto, porchetta, gorgonzola dolce, wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, mortadella e salame.

Recentemente a Fanpage.it, il Tenente Colonnello Dario Praturlon ha spiegato che l'esposizione al batterio è causata principalmente dalla conservazione non a norma delle materie prime e dall'utilizzo di prodotti scaduti.