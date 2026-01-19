Perde un braccio mentre lavora in una cava, l’arto amputato da un macchinario: incidente sul lavoro a Ferrara

A Ferrara un operaio di 55 anni ha perso un braccio mentre lavorava in una cava in via Eridano. L’arto gli è stato amputato da un macchinario che stava utilizzando. Il 55enne è stato soccorso e ricoverato all’ospedale di Cona. Accertamenti in corso.

Immagine di repertorio.

Gravissimo incidente sul lavoro in una cava a Ferrara, dove un operaio è rimasto incastrato con un braccio all'interno di un macchinario e ha perso l'arto. È successo oggi, lunedì 19 gennaio, in via Eridano, alla periferia della città estense.

L'uomo, un 55enne, stava tritando scarti inerti dell'edilizia, riportano i quotidiani locali, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il braccio è rimasto bloccato all'interno del dispositivo che stava utilizzando.

Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. In un primo momento l'operaio è stato medicato sul posto, poi è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cona, dove si trova tutt'ora ricoverato per la grave ferita riportata.

Nella cava di via Eridano sono sopraggiunti anche i Carabinieri e il personale del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dell'Ausl di Ferrara. Si occuperanno degli accertamenti utili a ricostruire e verificare la dinamica dei farri, così come chiarire eventuali responsabilità.

E sempre in Emilia-Romagna, a Ostellato, poche ore dopo si è verificato un altro incidente sul lavoro. Intorno alle 17.30, i militari dell'Arma dei Carabinieri sono intervenuti in strada Gambulaga, nel canale condotto Campogrande terre basse.

Qui un operaio di 56 anni, dipendente del Consorzio di bonifica della pianura ferrarese, per cause in corso di accertamento, è stato colpito alle gambe dalla benna di un escavatore scivolato in un fossato a causa del cedimento del terreno.

L'uomo è stato rapidamente trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cona. A quanto si apprende, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

A Marina di Ravenna, un operaio di 30 anni, di origini egiziane, è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro. È caduto da un’impalcatura da un’altezza di circa 3 metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ravenna in codice di massima gravità.