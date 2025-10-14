Perde un arto con la sega circolare mentre taglia la legna, poi va a casa guidando un trattore: “Recuperatelo”

Si trancia un braccio mentre taglia la legna. Viene soccorso dopo aver percorso due chilometri sul trattore. Trasportato con l’elisoccorso, l’uomo è rimasto sempre lucido. Il braccio è stato recuperato da un parente.

immagine di repertorio

Il braccio gli viene reciso da una sega circolare mentre taglia la legna. Ferito gravemente mette in moto il trattore e percorre due chilometri fino ad arrivare in paese.

Mattinata di paura ma anche di stupore quella di ieri nella piccola frazione di Lasen nel comune di Feltre, dove un uomo di 84 anni ha perso un braccio in seguito ad un incidente e deve ritenersi fortunato ad essere vivo. La “corsa” in paese con un braccio amputato poteva infatti rivelarsi fatale per l’anziano. Lui, invece, secondo i racconti dei primi a soccorrerlo, sembrava "calmo e lucido".

Stando a quanto ricostruito, stava tagliando la legna in uno dei terreni di proprietà della moglie quando l’84enne L. S., residente a Soranzen, è inciampato sulla sega recidendosi di netto un braccio. Da solo è salito poi è salito sul trattore per cercare aiuto nel paese più vicino. Ha percorso circa due chilometri senza un braccio prima di raggiunger il centro abitato più vicino. Una volta giunto a Lasen è stato subito soccorso prima dagli abitanti che hanno chiamato il 118.

Sul posto è arrivata l’ambulanza dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre e dopo è giunto anche l’elicottero Falco che ha trasportato d’urgenza l’84enne al Ca’ Foncello di Treviso per le cure. In tutto questo, pur con un braccio amputato, secondo le testimonianze, l’uomo è rimasto sempre vigile.

Il braccio dell’anziano invece è stato recuperato successivamente da un familiare che si è recato sul luogo dell’incidente. Una volta preso, l’arto è stato portato in ospedale e consegnato ai dottori che hanno preso in cura l’uomo.

L’84enne è ricoverato in ospedale ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I dottori dovranno capire se tentare o meno l’operazione per cercare di riattaccare il braccio all’uomo.