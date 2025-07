Perde l’equilibrio e precipita nel vuoto in Trentino: è l’85esima vittima in due mesi in montagna

Immagine di repertorio

Ennesima tragedia in montagna in questa estate 2025. Una donna di 65 anni è morta precipitando nel vuoto mentre stava percorrendo il sentiero delle Grotte sulla Paganella nei pressi di Molveno in Trentino. Stando alla dinamica dell'accaduto, l'escursionista avrebbe perso l'equilibrio fino a cadere nel vuoto per diversi metri. Si tratta di una zona molto impegnativa: il sentiero infatti è consigliato per soli esperti, ma la donna non era attrezzata. Si era messa in cammino dal rifugio Montanara con l'obiettivo di raggiungere il Croz dell'Altissimo.

Purtroppo aumenta la lista delle persone morte in montagna: la vittima di oggi 29 luglio è la 14esima sulle montagne del Trentino in meno di due mesi e l'85esima in Italia.