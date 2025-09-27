Attualità
Perde controllo dell’auto e si schianta con il bimbo di 2 anni ad Aquileia: mamma e figlio gravi

Grave incidente in provincia di Udine: una giovane di Gorizia e il figlio di due anni sono rimasti intrappolati in auto dopo essere usciti di strada in località Sanzili. Soccorsi dai vigili del fuoco, il bambino è stato intubato e trasportato in ospedale insieme alla madre.
L’auto distrutta dopo l’incidente ad Aquileia

Paura e apprensione nella tarda serata di ieri, venerdì 26 settembre, lungo la Strada Provinciale 8, in località Sanzili, nel comune di Aquileia, in provincia di Udine. Erano circa le 23.35 quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada e terminando la corsa nella vegetazione ai margini della carreggiata.

Alla guida si trovava una giovane donna residente a Gorizia, che viaggiava insieme al figlio di appena due anni. Entrambi sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, i quali hanno lavorato con precisione per liberarli e consentire ai soccorsi sanitari di prendere in carico i feriti.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi per chiarire la dinamica, mentre il personale sanitario inviato dal Sores ha valutato le condizioni dei due passeggeri. Il piccolo, che presentava traumi significativi, è stato intubato sul posto prima di essere trasferito insieme alla madre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove entrambi sono tuttora sotto osservazione.

Le prime ricostruzioni indicano che si è trattato di una fuoriuscita autonoma: la vettura ha perso aderenza e controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tuttavia, le cause esatte dell’incidente restano ancora da determinare e saranno oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

L’episodio sottolinea i rischi legati alla guida notturna, quando visibilità ridotta e eventuali distrazioni possono trasformare pochi secondi in situazioni potenzialmente drammatiche. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, la giovane madre e il bambino hanno avuto accesso immediato alle cure, evitando conseguenze ancora più gravi.

