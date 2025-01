video suggerito

Perché se hai uno di questi biglietti della Lotteria Italia non potrai mai vincere, la spiegazione Alcuni biglietti della Lotteria Italia 2024-2025 messi in vendita per l’estrazione di quest’anno non daranno diritto ad alcun premio anche se estratti. La Direzione Giochi di Adm, infatti, li ha annullati in quanto oggetto di furto. Quali sono i biglietti della lotteria Italia che non potranno mai vincere. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In attesa delle estrazioni dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025, previste per il giorno dell’Epifania del 6 gennaio prossimo e nelle quali verrà assegnato anche il primo premio da 5 milioni di euro, arriva la notizia dei primi biglietti che non potranno mai vincere perché annullati. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, infatti, nelle scorse ore ha comunicato quali sono i biglietti che sicuramente non saranno tra i vincitori.

Ma quali sono i biglietti della lotteria Italia che non potranno mai vincere? Si tratta di tagliandi cartacei, tra gli oltre 11 milioni di biglietti messi in vendita, che sono stati oggetti di furto e quindi annullati dalle autorità. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato ieri, giovedì 2 gennaio 2025, una determinazione dirigenziale in cui si dà conto dell’annullamento di un intero pacco di biglietti della Lotteria Italia 2024-2025.

I biglietti della lotteria Italia annullati

Anche se estratti la sera del 6 gennaio 2025, quindi, questi biglietti non avranno diritto ad alcun premio. “I biglietti della Lotteria Italia 2024, appartenenti al pacco e contrassegnati con i numeri di seguito indicati, vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio” spiegano dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ecco l'elenco completo dei biglietti che non potranno mai vincere perché annullati:

Codice 239733 Serie M dal numero 294641 al numero 294660

Lotteria Italia, è boom di vendite dei biglietti

Intanto è boom di vendite di biglietti della lotteria Italia quest’anno. A fine dicembre, infatti, le vendite avevano fatto segnare già un aumento del 25% rispetto alla scorsa edizione secondo quanto appreso da Agipronews da fonti istituzionali. La tradizione del biglietto della Lotteria che va avanti ormai dal 1957 infatti quest’anno sembra aver avuto nuovo vigore, probabilmente anche grazie all’effetto della trasmissione “Affari Tuoi” condotta da Stefano de Martino. Proprio nel corso del programma tv in edizione speciale sabato in diretta su Rai 1 verranno estratti i biglietti vincitori della lotteria Italia 2024.