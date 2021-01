Dalla settimana prossima ci sarà un calo delle consegne dei vaccini anti-Covid Pfizer in Europa, in attesa che il laboratorio americano riesca a migliorare le proprie capacità di produzione. A darne notizia è stato l’Istituto norvegese di sanità pubblica ma “la riduzione temporanea – hanno sottolineato – interesserà tutti i Paesi europei”. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che Pfizer torni alla massima capacità di produzione, che sarà aumentata da 1,3 a 2 miliardi di dosi all’anno. Per il momento non è stata specificata neppure l’entità della riduzione per l’Europa nel suo insieme, sappiamo solo che per la Norvegia la diminuzione sarà del 17,8 percento. La Norvegia – Paese extra Ue – ha accesso ai vaccini ottenuti dal blocco europeo grazie alla Svezia, membro Ue che comprerà più del necessario e li venderà al Paese vicino.

Secondo quanto riporta Reuters, Pfizer ha riferito di aver dovuto apportare modifiche al processo e all’impianto che richiederanno ulteriori approvazioni normative. In una nota dell’azienda si legge però che “anche se questo avrà un impatto temporaneo sulle spedizioni da fine gennaio all’inizio di febbraio, fornirà un aumento significativo delle dosi disponibili per i pazienti a fine febbraio e marzo”.

Intanto in Italia cominceranno da domenica o da lunedì della prossima settimana, in diverse regioni, le somministrazioni del richiamo delle vaccinazioni effettuate in occasione del V-Day del 27 dicembre. A quanto si apprende dalle strutture nei vari territori, in diverse regioni sono in esaurimento le dosi a disposizione dei vari ospedali per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer e, per i richiami già programmati, attualmente si utilizza la riserva del 30%. Se sarà necessario – riferiscono alcuni medici – saranno utilizzati per il richiamo anche i recenti arrivi delle fiale di Moderna, compatibili con Pfizer.