Pellet che non scalda venduto come prodotto di qualità, oltre 100 quintali sequestrati L’intervento delle Fiamme Gialle di Potenza si è concluso con la denuncia del commerciante e il sequestro di oltre 100 quintali di pellet da riscaldamento.

A cura di Antonio Palma

Vendeva interi bancali di pellet come prodotto di qualità ma che in realtà non scaldava affatto come indicato sulle confezioni. Queste le accuse nei confronti di un commerciante lucano che è finito nei guai ed è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura dalla Guardia di Finanza. L'uomo deve rispondere del reato di frode in commercio

L’intervento delle Fiamme Gialle di Potenza, concluso con la denuncia e il sequestro di oltre 100 quintali di pellet da riscaldamento, ha riguardato un’impresa di Satriano di Lucania ed è avvenuto nell'ambito dei controlli per il contrasto alla contraffazione, la tutela del “made in Italy” e la sicurezza prodotti in cui i militari sono impegnati quotidianamente sul territorio.

Da mesi infatti la Guardia di Finanza ha avviato controlli a tappeto su vendita di pellet e legname da riscaldamento dopo l'impennata di prezzi e le richieste del mercato causate dalla crisi energetica. In questo caso l’intervento delle Fiamme Gialle lucane, che sono intervenute con il supporto tecnico e di conoscenza dei colleghi del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha evitato la vendita di un elevato quantitativo di pellet che stava per finire sul mercato con indicazioni fuorvianti per i consumatori, secondo gli inquirenti.

Le Fiamme gialle hanno scoperto che sui sacchi in cui era contenuto il Pellet erano indicati valori chimico-fisico-prestazionali irrealistici riguardanti il “potere calorifico” del prodotto. In pratica, secondo gli investigatori il pellet era venduto con l’indicazione di capacità di produrre calore ampiamente elevate rispetto alla realtà.

Il valore del “potere calorifico” infatti può essere definito come la capacità del pellet di emettere calore e, per tale motivo, se falso, inganna il consumatore circa le sue reali caratteristiche e la sua resa nel riscaldamento degli ambienti.