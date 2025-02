video suggerito

Paura in un bar a Gradisca d’Isonzo, giovane accoltella 3 persone al suo tavolo: grave una ragazza È accaduto questa sera nel bar “Caffè Teatro” a Gradisca d’Isonzo (Gorizia): secondo una prima ricostruzione, le quattro persone erano tutte insieme sedute a un tavolino quando a un certo punto uno di loro avrebbe colpito gli altri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Paura in serata in un bar a Gradisca d’Isonzo, nel Goriziano, dove tre giovani sono rimasti feriti dopo che una quarta persona li ha colpiti con un coltello. Una ragazza di circa venti anni, in particolare, sarebbe in gravi condizioni.

Teatro dell’episodio il bar "Caffè Teatro", in centro a Gradisca. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, sembra che le quattro persone fossero tutte insieme sedute a un tavolino nel locale. Si tratterebbe di quattro giovani italiani, tre ragazzi e una ragazza.

A un certo punto i loro discorsi sarebbero diventati sempre più tesi e avrebbero iniziato a discutere. Fino a quando uno dei ragazzi ha preso un coltello – non è chiaro se lo aveva con sé o se ne ha afferrato uno trovato sul posto – e ha aggredito gli altri due ragazzi e la donna. Quest’ultima è rimasta ferita in modo grave ed è stata subito portata a Trieste dove si trova ricoverata all’ospedale di Cattinara.

Leggi anche Interviene per difendere una ragazza e viene accoltellato: è grave in ospedale ad Ancona

Feriti, in maniera meno grave rispetto alla giovane, anche gli altri due ragazzi: soccorsi, sono stati portati in ospedale a Gorizia. L’autore del gesto sarebbe riuscito ad allontanarsi dal locale dopo l’aggressione. Per il momento si ignorano i motivi del litigio. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri di Gorizia.