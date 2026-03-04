Studente di 13 anni accoltella un compagno di classe alla schiena e all’addome: paura in Francia

L’aggressione avvenuta è intorno alle 9.30 presso la scuola media Beauregard di La Rochelle, in Francia. Alla fine della lezione, uno studente di 13 anni si è alzato ed ha accoltellato due volte un coetaneo colpendolo a una spalla e allo stomaco.

Stando a quanto accertato i fatti sono avvenuti intorno alle 9.30 presso la scuola media Beauregard di La Rochelle. Alla fine della lezione, uno studente di 13 anni si è alzato ed ha accoltellato due volte un altro studente della stessa età. Secondo quanto emerso la vittima è stata raggiunta dai fendenti a una spalla e allo stomaco, e i colpi sarebbero stati fermati solo grazie all'intervento di un insegnante.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della stazione di polizia di La Rochelle, che hanno arrestato l'aggressore, ora indagato per "tentato omicidio". "Il movente del suo gesto deve ancora essere confermato", ha dichiarato il magistrato che coordina le indagini, Arnaud Laraize, aggiungendo che l'adolescente, nato nel 2012, non ha precedenti penali. La vittima, anch'essa di 13 anni, è stata curata dai servizi di emergenza e trasportata al Centro Ospedaliero di La Rochelle. Sebbene le sue condizioni mediche siano descritte come gravi, la sua vita non sarebbe in pericolo.

Al momento dell'aggressione in classe erano presenti circa venti studenti, che nei prossimi giorni verranno sentiti dagli inquirenti: l'ipotesi di reato è pesante – tentato omicidio – e andranno chiarite le motivazione che hanno indotto un adolescente a tentare di uccidere a sangue freddo un coetaneo e compagno di scuola.