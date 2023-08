Paura alle Cinque Terre: crolla tratto di costa sotto il cimitero a Corniglia, scena ripresa dai turisti Nessun ferito ma tanta preoccupazione a Corniglia per il distacco di un costone avvenuto nel pomeriggio di ieri. I video hanno fatto il giro dei social, ripresi da alcune persone che si trovavano al largo in barca.

Un tratto di costa alle Cinque Terre, subito al di sotto dell'abitato di Corniglia, è crollato nel pomeriggio di ieri, 19 agosto, sotto gli occhi increduli di turisti e bagnanti. La frana di alcuni grandi massi è avvenuto in corrispondenza del cimitero del noto villaggio della costa spezzina, a strapiombo su un promontorio a circa 100 metri di altitudine.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Diversi i video che hanno fatto il giro dei social, ripresi da alcune persone che si trovavano al largo in barca. La sala operativa della Capitaneria di Porto della Spezia ha inviato in zona un battello veloce da Levanto che ha monitorato la situazione fino al tramonto, senza rilevare criticità in mare.

"Tanta polvere ma per fortuna nessun danno segnalato al paese – ha spiegato il sindaco di Vernazza, Franco Villa – visto che il distacco è avvenuto nella parte bassa. Ovviamente a tutti è venuto in mente quello che è successo a Camogli nel 2021". L’area, già in passato, aveva infatti attirato l’attenzione della cronaca dopo il crollo del cimitero di Camogli avvenuto nel 2021.

All’epoca il crollo coinvolse proprio il cimitero, provocando ingenti danni. "Oggi – aggiunge il sindaco – parliamo di un evento molto più lieve". Il primo cittadino aveva in quell'occasione già chiesto che l’area fosse monitorata anche da altre istituzioni. Oggi, l’attenzione torna in quel tratto di costa a strapiombo sul mare. "Sorge su una falesia che si sta inesorabilmente sgretolando, come tutto il paese – dice -. Domani faremo nuovi accertamenti”.