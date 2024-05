video suggerito

Cade da 12 metri mentre lavora nel Parco avventura di Castel di Sangro: lavoratore 24enne in rianimazione Un lavoratore 24enne è caduto da 12 metri di altezza nel Parco avventura di Castel di Sangro: il giovane è stato ricoverato nel reparto di rianimazione e non sarebbe in pericolo di vita. Si indaga sulle cause dell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 24enne è caduto nel pomeriggio di ieri da un'altezza di 12 metri. Il giovane è stato trasportato d'urgenza nel reparto di rianimazione del nosocomio San Salvatore dell'Aquila. Il tutto si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 5 maggio, nel parco avventura di Castel di Sangro. Il giovane, stando a quanto reso noto, stava lavorando su una delle attrazioni quando, per motivi da accertare, è precipitato giù per 12 metri.

Colleghi e utenti si sono subito prodigati per soccorrere il 24enne, allertando immediatamente il 118 che è intervenuto con un elicottero. Il giovane lavoratore è stato trasferito nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e qui è stato intubato e tenuto sotto osservazione. Le sue condizioni, stando a quanto reso noto finora, sono apparse subito abbastanza serie.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro e del dipartimento della Asl Avezzano-Sulmona – L'Aquila. Asl e militari stanno accertando eventuali responsabilità del caso mentre il 24enne resta ancora sotto stretta osservazione medica. Secondo quanto reso noto, il ragazzo ha riportato un trauma cervicale e toracico.

Leggi anche Un 24enne incensurato ucciso a fucilate in auto mentre va al lavoro: agguato nel Reggino

Il 24enne non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, ma le sue condizioni di salute appaiono comunque abbastanza serie. Il giovane lavorava come istruttore e da una prima verifica effettuata pare che al momento dell'incidente fosse regolarmente imbragato e assicurato sulla parete da arrampicata dalla quale è precipitato per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Dopo il ricovero del 24enne in ospedale, le forze dell'ordine hanno subito iniziato i rilievi del caso per dare il via alle indagini. La dinamica dei fatti, così come le condizioni di lavoro del giovane, saranno infatti chiarite nelle prossime ore con il prosieguo delle verifiche.