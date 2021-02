Camogli, frana al cimitero: bare finiscono in mare. I familiari: “Dove sono i resti dei nostri cari?”

Sono circa duecento le bare trascinate via da una frana e in parte finite in mare a Camogli (Genova) a seguito del crollo di una porzione del cimitero, situato sulla linea di costa della località turistica, a pochi metri sul livello del mare. Ed ora i familiari dei defunti chiedono chiarimenti.