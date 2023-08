Paura al luna park: 14enne sbalzata via dalla giostra sbatte a terra: ricoverata in prognosi riservata Il drammatico incidente a San Pietro in Bevagna, in provincia di Taranto. Durante il giro, l’adolescente è stata scagliata via andando a sbattere violentemente prima contro alcune strutture di metallo e poi a terra dove è rimasta priva di sensi.

A cura di Antonio Palma

Tragedia sfiorata in Puglia dove una ragazzina di 14 anni è ricoverata in ospedale a Taranto in gravi condizioni dopo essere volata letteralmente giù dalla giostra del luna park su cui era salita per un giro. Il drammatico incidente nella serata di mercoledì a San Pietro in Bevagna, una delle località balneari sulla costa ionica appartenente al comune di Manduria, in provincia di Taranto.

La dinamica esatta dei fatti resta ancora tutta da accertare ma, secondo quanto ricostruito finora, durante il giro dell’attrazione, denominata Swing, l’adolescente è stata scagliata via andando a sbattere violentemente prima contro alcune strutture di metallo e poi a terra dove è rimasta priva di sensi.

L’allarme è partito intorno alle 22.30 quando la ragazzina è stata scagliata via con forza fuori dalla giostra dove pare fosse salita col padre. Una scena terribile a cui hanno assistito molti presenti al luna park. Immediatamente soccorsa da un medico di passaggio, che gli ha praticato anche un massaggio cardiaco, la ragazzina è apparsa subito grave.

Dopo la chiamata di emergenza, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un’automedica i cui equipaggi hanno provveduto poi a stabilizzarla e a trasportala in codice di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale SS Annunziata di Taranto. Qui gli è stato riscontrato un trauma cranico, un trauma toracico e un trauma facciale ma fortunatamente le sue condizioni son migliorate

La quattordicenne, originaria di Ferrara, resta ricoverata nel reparto di neurochirurgia, con prognosi resta riservata ma per i medici non è più in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri che hanno sequestrato la giostra su disposizione del magistrato di turno avviando le indagini per ricostruire i fatti. Secondo una prima ricostruitone la ragazzina sarebbe stata proiettata fuori dal piccolo abitacolo durante la parte più veloce del giro.