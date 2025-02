video suggerito

Paura a Santhià, due poliziotti feriti a martellate, uno spara all'aggressore: autostrada chiusa Due poliziotti sono stati feriti a martellate sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià. Ad aggredirli, il conducente di un veicolo che è poi stato ferito a colpi di arma da fuoco da un agente. I tre feriti trasportati in ospedale, un poliziotto sarebbe in gravi condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una sparatoria si è verificata lungo la bretella autostradale di Santhià, a Viverone, nel Biellese. Secondo quanto si apprende, ci sarebbe stato il coinvolgimento di almeno due agenti della polizia. L'elicottero del 118 è arrivato sul posto per prestare soccorso.

Secondo quanto si apprende, due agenti di polizia sono stati feriti a martellate sulla bretella autostradale nei pressi della stazione di servizio di Viverone sud. Ad aggredirli, un 26enne francese che aveva cercato di entrare in un'auto nella piazzola della stazione di servizio di Albiano.

L'uomo sarebbe stato ferito da un colpo di arma da fuoco esploso da uno dei poliziotti. Un agente sarebbe grave ed è stato ricoverato con un trauma cranico. I tre feriti sono stati portati in ospedale. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli.

Secondo quanto si apprende, l'uomo che ha ferito a martellate i due poliziotti aveva tentato il furto di un'auto nella stazione di servizio di Albiano. Quando i due agenti lo hanno fermato chiedendogli i documenti, l'uomo ha estratto il martello, nascosto sotto il giubbotto, colpendoli ripetutamente al capo.

Dopo l'aggressione, uno dei due agenti ha aperto il fuoco. Per soccorrere i tre, sono intervenuti ambulanza ed elicottero. I fatti sono avvenuti sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, che collega la A4, la Torino-Milano, con la A5, la Torino-Aosta.

Prima dell'attacco, il 26enne aveva avuto un incidente stradale in cui non erano stati coinvolti altri veicoli ed era stato soccorso da un camionista che lo aveva accompagnato alla stazione di servizio. Qui l'uomo avrebbe cercato di rubare una vettura, minacciando le persone che erano a bordo.

A quel punto i poliziotti sono intervenuti chiedendogli i documenti. Il poliziotto che ha aperto il fuoco dopo l'aggressione avrebbe colpito di striscio con una pallottola anche l'altro agente per errore.

L'aggressore sarà operato per rimuovere il proiettile alla gamba. Il poliziotto ferito questa mattina ha invece riportato un trauma cranico, ma è sveglio e cosciente. Ricoverato in ospedale a Torino sta per essere sottoposto a Tac dopodiché si potrà conoscere la prognosi.