Camion carico di gas si ribalta in A4: caos in autostrada, un ferito. Colonna di fumo altissima

L’incidente sull’A4 è avvenuto all’altezza di Monastier e coinvolto due autocisterne: una si è ribaltata e ha preso fuoco dopo il tamponamento con un mezzo fermo in corsia di emergenza. Ferito lievemente l’autista. L’autostrada è stata chiusa tra Meolo e San Donà.
A cura di Biagio Chiariello
Le immagini dei vigili del fuoco
Un camion ribaltato, le fiamme che si alzano dalla carreggiata e una lunga colonna di fumo visibile anche a distanza. Questa la scena che si è presentata ai vigili del fuoco (come si vede nelle foto) intorno alle 11.20 di stamane, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A4, all’altezza del chilometro 420 nel territorio di Monastier, nel tratto a tre corsie tra Meolo-Roncade e San Donà di Piave, in direzione Trieste.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha coinvolto due autocisterne. Una trasportava fenolo, composto chimico derivato dal benzene, mentre l’altra era destinata al trasporto di anidride carbonica ed era quasi vuota. L’impatto sarebbe avvenuto quando il mezzo carico di fenolo ha tamponato la cisterna ferma da alcuni minuti in corsia di emergenza, probabilmente a causa di un problema al sistema frenante.

La collisione è stata violenta. L’autoarticolato che procedeva in marcia ha urtato la parte sinistra della cisterna con la cabina, si è ribaltato su un fianco e ha divelto circa dieci metri di barriera laterale. Poco dopo l’urto il mezzo ha preso fuoco, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile da centinaia di metri.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate dai distaccamenti di San Donà, Mestre, Motta di Livenza e Portogruaro, con il supporto del nucleo Nbcr specializzato negli interventi su sostanze pericolose. In volo si è alzato anche l’elicottero Drago dei pompieri. Presenti inoltre polizia stradale, personale di Autostrade Alto Adriatico e i sanitari del Suem 118, con ambulanze, automedica ed elisoccorso.

il camion in fiamme in A4
L’autista del camion che si è ribaltato è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina e ha tentato di domare le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi. È stato poi preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

Per consentire le operazioni di soccorso, lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, l’autostrada A4 è stata chiusa tra Meolo e San Donà. Per chi viaggia verso Trieste è stata disposta l’uscita obbligatoria al casello di Meolo-Roncade. Nel frattempo sono iniziate le operazioni di svuotamento del fenolo dalla cisterna danneggiata e la bonifica dell’area, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

